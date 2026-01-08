元イタリア代表FWマリオ・バロテッリが、UAEファーストディヴィジョンリーグ（UAE2部）への移籍に迫っているようだ。7日、イタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』などが伝えている。

現在35歳のバロテッリは、当時セリエC（イタリア3部）に所属していたルメッツァーネでリーグデビュー。2006年にはインテルに加入し、2007－08シーズンにはセリエA制覇を経験した。その後はマンチェスター・シティ、ミラン、リヴァプールなどのビッグクラブで活躍。これまでキャリア通算467試合出場189ゴールをマークしており、4度のセリエA制覇やプレミアリーグ優勝など数多くのタイトル獲得に貢献してきた。

その後は複数クラブを渡り歩き、昨季はジェノアでプレーしたバロテッリ。しかし、加入直後にアルベルト・ジラルディーノ監督が解任された影響もあり、最終的にはセリエAで6試合出場無得点と不本意な結果に終わってしまった。シーズン終了後にはジェノア退団が決まり、現在は無所属の状態が続いている。

そうしたなか、まもなく“スーパーマリオ”の新天地が決定する模様。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によれば、UAEの2部リーグを戦うアル・イティファクFCとの合意に近づいており、2028年までの2年半契約締結まで残り数時間という段階に入ったようだ。また、イタリアメディア『スカイ』は、アル・イティファクFCの会長がイタリア人のピエトロ・ラテルツァ氏であることを紹介。チーム内にはDFジャンルカ・サンティーニとMFヤコポ・ダ・リーヴァの2人のイタリア人選手が在籍している。

なお、移籍が実現した場合、アル・イティファクFCはバロテッリにとってキャリア13クラブ目となる。果たして同選手はUAEの地で再び輝きを放つことができるのだろうか。