27歳の今井達也投手と3年総額5400万ドル（約84億5000万円）の契約を結んだヒューストン・アストロズが、来季は6人ローテーションを採用するかもしれない。同選手のコンディションを考慮した形になると、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が予想している。

今井は昨季、24試合で163回2/3を投げて10勝5敗、防御率1.92、奪三振178、WHIP（被出塁率）0.892という驚異的な数字を記録していた。

その実力をメジャー1年目で発揮するには、新たな環境に慣れることと健康を維持することが重要となる。

長年エースを務めてきたフランバー・バルデス投手がフリーエージェント（FA）になったことで、今井は将来のエース候補として期待されている。

そのため、同紙によると「今井とハンター・ブラウンが先発ローテーションの柱になる場合、他にも5人の先発陣候補がいる。

ただし、2026シーズンを先発5人体制で戦う可能性は低いだろう。

6人ローテーションの方がより現実的なシナリオだ」という。

その理由として「アストロズは、今井が米国の環境へスムーズに適応できるようにしたいと考えている。

その助けになるのであれば、6人制を採用すべきだろう。

今井には豊かな才能がある一方で、日本での投球負荷は、MLBで求められるものよりも軽いのが実情だ」とし、

「バルデスが去った今、ヒューストンには試合の後半まで投げ切れ、なおかつ健康を維持できる投手が必要だ。

今井はその候補になり得るが、課題はMLBの投球イニング数や登板間隔にどう適応させるかだ」との見解を示した。

