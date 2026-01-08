2026年1月の運勢ランキング「数秘術占い」で分かる今月1位の運気は？ あなたの運勢順位は？ 幸運 or 要注意？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする月間占い・2026年1月の「数秘術運勢ランキング」を公開！ 生年月日から算出する「運命数」に基づき、今月の運勢をランキング形式で解説します。東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・玉木佑和（たまき・ゆな）さんが監修。仕事運や恋愛運、金運をアップさせ、より良い1ヵ月を過ごすためのアドバイスを紹介します。生年月日から導かれる「運命数」を使って、今月の運勢をチェックしてみましょう。運勢を知ることで、1ヵ月をより良く過ごすためのヒントが見つかるかもしれません。まずは、あなたの運命数を計算してみましょう。（例）1996年11月6日生まれの場合1＋9＋9＋6＋1＋1＋6＝33→ 3＋3＝6この場合の運命数は「6」です。それでは早速、2026年1月の運勢ランキングをチェックしましょう！パワフルな1ヵ月の運勢です。あなたがやりたかったことを、どんどん実現させていけるような運気に入っています。12月の疲れが月の上旬に出てきそうですが、体調管理を怠らなければ、すぐに回復するでしょう。人のためにお金を使ったり、必要なものを新調したりと、お金はそれなりに使いそうですが、良い使い方ができそうです。ただし、物が多すぎたり部屋が散らかっていたりすると、判断力が鈍り、衝動的に物を買ってしまいそう。部屋の中を清潔に保ちましょう。非常に良い流れに恵まれた1年のスタートになりそうです。あなた自身ときちんと向き合い、コツコツと現実を思い通りに創っていけるでしょう。また、これまで抱えていたブロックに気づき、自然と手放せる1ヵ月です。うまくいかない時は焦らず立ち止まり、きちんと時間を取りましょう。我武者羅に走りきろうとするよりも、起こったバグや障害に丁寧に向き合い、改善に努めることで、さらに思い通りの未来を創造していけるでしょう。何かが大きくガラッと変わっていくような流れの中で、あなたの中の「愛」の概念がアップデートされそうです。それは誰かに対する愛かもしれませんし、自己愛かもしれません。また、「愛」という概念そのものかもしれません。1月は恋愛運が高まっています。今誰とも付き合っていない人は、恋人ができたり、新しい出会いがあったりするかもしれません。好きな人がいるなら、その人との関係性に変化の兆しが見えそう。いつでもチャンスをつかむつもりでいましょう。1月の運勢は、やる気と活気に満ちています。今までがんばってきたことや、一所懸命取り組んできたことに結果が出て、何か1つ、目に見える形で嬉しい出来事があなたのもとにやってきそうです。一旦、目的地までたどり着くような運勢です。そして、ここからまた改めて次の目標を決め、動き出してください。前向きに考えてOKです。もしネガティブに考えてしまう場合は、一刻も早くその気持ちと向き合いましょう。楽しいことがたくさんやってきそうな1ヵ月です。しかし、その分、やるべきことが若干おろそかになりそうな予感も。やるべきことよりも、やりたいことに意識が向きがちです。やりたいことと仕事や勉強が直結していれば良いのですが、その中には、あまり気持ちが向かないこともあるでしょう。それらにもきちんと取り組むことが大切です。やっつけ仕事のような姿勢では指摘が入りそう。夜更かししすぎないようにし、朝気持ちよく起きる習慣をつけてみてください。選択の多い1ヵ月になるでしょう。1月の運勢は「変化」の波がやって来ています。短い時間で多くのことを決めていく必要があり、疲れを感じる場面も多くなりそうです。体調には十分気を配ってください。また、さまざまな提案を受けたり、何かをもらったりする機会も増えそうです。できるだけ受け取るようにすると吉。自分のペースを見失いやすい時期なので、1人になる時間も意識的に確保してください。なるべく毎日お風呂に入り、1日をリセットしましょう。「何とかたどり着く」といった運勢です。長い時間頑張って取り組んできたことが花開き、ようやく1つ成果が出たり、ゴールに到達したりしそうです。集中力が高まっているため、真剣に取り組んでいることに関しては、あなた史上最高のパフォーマンスを発揮できるでしょう。ただし、体のことは後回しにしてしまいそうな気配も。食べること、寝ることを疎かにしてはいけません。工夫をしながら、栄養と休養をしっかりと取り、体がきちんと動く状態を保ちましょう。次にどうしたら良いのかが自然と分かり、先が見えてくるような運勢です。ただし、体がなかなかついていかなかったり、やる気があまり湧いてこなかったりするかもしれません。体のメンテナンスはしっかりしておきましょう。冷静な判断力が冴える時期です。実行までに時間がかかることについては、十分に準備を整えてください。1月は、あなたが行動した分だけ、きちんと現実が変わっていきます。どうしたいかはあなた次第。心に素直になりましょう。自分の気持ちに意識が向きやすい1月の運勢です。周りの人の気持ちや立場を想像することを忘れないようにしましょう。本当のことや事実は、その人にしか分からないものです。それでも、理解しようとする姿勢や行動が大切です。確かめようのないことや、検証できないことにとらわれやすい1ヵ月なので、できるだけ合理的かつ現実的に考え、行動していきましょう。自分の機嫌は自分で取れるよう、工夫してみてください。2026年1月の運気は、点と点が線でつながるような、誰かや何かとの「つながり」がポイントになる運勢です。社会で生きていく上で、人は常に何かとつながりながら生きています。今あなたが持っているつながりに感謝できると、次の誰かや何かとのご縁へと自然につながっていくでしょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/