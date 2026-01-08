スーペルコパ・デ・エスパーニャの準決勝が7日に行われ、バルセロナとアスレティック・ビルバオが対戦した。

前シーズンのコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）の優勝チームと準優勝チーム、その2チームを除いたラ・リーガの上位2クラブが参戦するスーペルコパ・デ・エスパーニャ。今大会も昨季同様にサウジアラビアでの開催となり、バルセロナとアスレティック・ビルバオが決勝進出をかけて激突する。

試合は22分にバルセロナがスコアを動かす。自陣でのフリーキックからプレーが再開され、ペドリが左サイドで待つルーニー・バルジに展開。ドリブルでボックス内に侵入すると、鋭いフェイントを織り交ぜながら右足でグラウンダーの横パスを送る。フェラン・トーレスがワントラップからネットを揺らし、昨季の“ラ・リーガ王者”が先制した。

30分にはバルセロナがポゼッションでアスレティック・ビルバオを押し込みつつ、左サイドでボールを受けたハフィーニャが内側のペドリにパス。ワンツーの形でハフィーニャが左サイドを突破すると、左足でマイナスのクロスを供給。ペナルティエリア内でフリーとなっていたフェルミン・ロペスがダイレクトで合わせ、大きな追加点を挙げた。

さらに2分後、バルセロナが最後尾からのビルドアップで相手のプレスを打開。テンポ良く繋いで前進し、フェルミンが右サイドを駆け上がるバルジに配球する。ボックス内での巧みな切り返しでマーカーのタイミングを外すと、右足に持ち直して一振り。ボールはGKウナイ・シモンの手を弾いてゴールに吸い込まれ、リードを3点に広げた。

勢いに乗るバルセロナは、38分にも最終ラインからの華麗なビルドアップでアスレティック・ビルバオを翻弄。最後はハフィーニャがニア上を射抜く強烈なシュートを叩き込み、4点目をマークする。対するアスレティック・ビルバオはシュート3本で前半が終了。両クラブ対照的な内容でハーフタイムに突入する。

後半に入ってもバルセロナが攻勢を強め、52分にハフィーニャが5点目を記録。結局、そのまま試合は5－0で終了し、バルセロナが大勝を収めた。決勝は11日に行われ、バルセロナはアトレティコ・マドリードとレアル・マドリードの勝者と対戦する。

【スコア】

バルセロナ 5－0 アスレティック・ビルバオ

【得点者】

1－0 22分 フェラン・トーレス（バルセロナ）

2－0 30分 フェルミン・ロペス（バルセロナ）

3－0 34分 ルーニー・バルジ（バルセロナ）

4－0 38分 ハフィーニャ（バルセロナ）

5－0 52分 ハフィーニャ（バルセロナ）



【動画】“期待の若手”バルジが圧巻ゴール！



