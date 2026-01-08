プレミアリーグ第21節が7日に行われ、マンチェスター・シティとブライトンが対戦した。

覇権奪還を目指すマンチェスター・シティは、昨年11月に行われた第13節から現在に至るまで8試合無敗を維持している。しかし、直近2試合は勝ち切れず、首位アーセナルとの勝ち点差は「6」に拡大。優勝争いのライバルが今節リヴァプールとの上位対決を控える中、3試合ぶりの勝利でプレッシャーをかけたいところだ。一方のブライトンは前節バーンリーを下して7試合ぶりの白星。3カ月ぶりの先発出場となった日本代表FW三笘薫は得点への関与こそなかったものの、左サイドで攻撃の起点となり勝利に貢献した。敵地に乗り込む今節、今シーズン2度目のリーグ戦連勝となるだろうか。

序盤はブライトンがマンチェスター・シティのハイプレスを上手く回避してチャンスを創出し、2分にディエゴ・ゴメスのクロスからパスカル・グロスが決定的なヘディングシュートを放つ。8分にはジョルジニオ・リュテールのスルーパスにフェルディ・カドゥオールが抜け出してフィニッシュに持ち込んだが、いずれもGKジャンルイジ・ドンナルンマの好セーブに阻まれた。

立ち上がりのピンチを凌いだマンチェスター・シティは次第にボール保持率を高めていくが、なかなか決定機を作り出すことができない。27分にはリュテールにDFラインの背後を突かれたが、懸命に戻ったアブドゥコディル・クサノフが三笘へのラストパスをクリアし、何とか事なきを得た。すると38分、敵陣内でパスカットに成功したジェレミー・ドクが仕掛けてボックス内でファウルを誘発。これで得たPKをアーリング・ハーランドが沈めて先制に成功した。

1点リードで後半を迎えたマンチェスター・シティは開始早々の46分、相手のビルドアップを引っ掛けてベルナルド・シルヴァに決定機が訪れるも決め切ることができず。すると60分、ボックス左角付近でヤシン・アヤリからのパスを受けた三笘がカットインから右足を一閃。低い弾道のミドルシュートはニコ・ゴンサレスの股を抜いてからゴール右下隅に突き刺さり、ブライトンが試合を振り出しに戻した。

70分、GKバルト・フェルブルッヘンのロングフィードを受けた三笘が絶妙なファーストタッチでボックス内左へ抜け出し中央へラストパスを送る。しかし、D・ゴメスは上手く合わせることができず、こぼれ球に詰めた三笘のシュートもポストを叩いた。追い付かれたマンチェスター・シティは75分、左CKにハーランドが頭で合わせたが、カバーに入ったカドゥオールがライン上でクリアし勝ち越し点を許さない。

マンチェスター・シティはその後もハーランドやラヤン・シェルキに再三チャンスが訪れるも決め切ることができず。試合は1－1で終了し、両チームが勝ち点「1」を分け合う結果となった。次節、マンチェスター・シティは17日にアウェイでマンチェスター・ユナイテッド、ブライトンは19日にホームでボーンマスと対戦する。

【スコア】

マンチェスター・シティ 1－1 ブライトン

【得点者】

1－0 41分 アーリング・ハーランド（PK／マンチェスター・シティ）

1－1 60分 三笘薫（ブライトン）

【動画】三笘薫がマンC相手に同点弾！ 低弾道ミドルを突き刺す