アラフォー女子が“婚活の現実”に直面…美人を自負する37歳独身女性役を演じる加藤ローサ、ドラマ『婚活バトルフィールド37』の撮影エピソードを語る

テレ東のドラマ『婚活バトルフィールド37』(2026年1月9日スタート 毎週金曜24:12～24:42)の記者会見がこのほど、都内で行われ、加藤ローサ、福田麻貴(3時のヒロイン)、戸塚純貴、桐山漣が登壇した。

加藤ローサ

加藤ローサ、美人を自負する37歳独身女性役を演じる

――出演が決まったときの感想と、役を演じる上で大切にしていることを教えてください。

加藤:出演のお話をいただいたときは、長らくゆったりと過ごしていたので体力的に大丈夫かなという不安が頭をよぎったのですが、最初に原作を読ませていただいて、すぐに「ぜひやらせていただきたい」と伝えさせていただきました。

コメディなので、監督からも「ちゃんとコメディしてください」と言われました。「もうちょっとオーバー目に口を開けてくださいとか、そういう指示をするかもしれませんけど、ちゃんとおもしろくするので安心してくださいね」とおっしゃっていただいたので、現場ではセリフをかっちりと入れていくよりもゆるく入れて、その時のテンションで演じています。

――体力的に大丈夫かなといいますと?

加藤:役柄的にもテンションが高かったり、動きが多かったり。アクション部さんも来て、アクションをすることもあるんです。婚活ドラマなんですけど、タイトルバックのときも(アクション部さんに)来ていただきました。

――撮影で印象に残っているシーンはありますか?

加藤:一昨日、柔道のシーンがありまして。高校時代に県大会で優勝した経歴を持つ役なのですが、一日中道着を着て、男性を投げ飛ばす……っていうか飛んでくれたって感じなんですけど、今日も絶賛筋肉中です(笑)。

――ドラマを楽しみにしている皆様へメッセージをお願いします。

加藤:今作はコメディですごく濃いキャラクターがたくさん出てきます。今日登壇してる4人以外にも、毎話ゲストの方にはキャラ濃く登場していただいていまして、私も日々楽しく撮影できているんですけど、同じような気持ちを視聴者の皆様にも感じていただけるんじゃないかなと思います。

ドラマ『婚活バトルフィールド37』あらすじ

赤木ユカ(加藤ローサ)、37歳独身。美人を自負する彼女が、「ここいらで結婚してやるか」と上から目線で足を踏み入れた場所。そこは、理想や条件が入り乱れる、欲望むきだしの「婚活という名の戦場」だった。

そこで出会ったのは、同じく37歳、婚活歴8年のこじらせ理論派・青島智恵子(福田麻貴)。 理想＝ハイスペを追い求める“勘違い”の赤木と、現実(安定)をデータ分析する“理屈”の青島。 水と油の二人が、互いのプライドをぶつけ合いながら、なぜか戦場で共闘することに……!?

次々と現れる“クセ強”な男たちに翻弄されたり、容赦なく突きつけられるアラフォー女子の婚活の現実にボロボロになりながらも立ち上がる彼女たちが、戦いの果てに見つける幸せな結婚のその先とは。“悪戦苦闘! 命がけの婚活バトルコメディー”が開幕する