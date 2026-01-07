ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第2回ライブ配信が、1月6日に行われた。

1月6日放送回には、大リーグ評論家の福島良一氏、ニューヨーク出身のライター・KZilla（ケジラ）氏がゲスト出演した。

番組では、今オフにトロント・ブルージェイズへの入団を決めた岡本和真についても話題が及んだ。

岡本の背番号は「7」に決定したが、福島氏は「7はカナダでは最高の番号」と強調。その背景には、カナダの国民的スポーツとの深い結びつきがあるという。

福島氏は「NHL（ナショナルホッケーリーグ）のトロント・メイプルリーフスやモントリオール・カナディアンズでは、背番号7が永久欠番になっています。つまり、カナダ国民にとって7は“栄光の背番号”なんですよ」と、その価値を語った。

メジャー1年目にして、栄光の番号を背負うことになった岡本。トロントの空にいくつのアーチを描いてくれるのか、今後の活躍に期待が集まる。

さらに番組では、岡本につくとみられるニックネームの予想や、ブルージェイズとの相性についても話題に上った。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

