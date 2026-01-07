「千賀滉大と引き換えに」ガーディアンズ行きの可能性！？　新たなトレー…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツは今オフ、フリーエージェント（FA）市場ではなく、トレードを駆使した補強に重点を置くかもしれない。32歳の千賀滉大投手と引き換えに、クリーブランド・ガーディアンズから選手を獲得する可能性があると、米メディア『ヘビー』が報じている。

千賀は2023シーズンに印象的な活躍を見せ、新人王投票2位、サイ・ヤング賞投票7位に入ったことがある。

しかし、2024シーズンは怪我で一年を棒に振るい、2025シーズンは前半こそ大活躍したものの、後半失速してマイナー降格を経験した。

千賀は残留を希望しているが、依然としてトレード候補に挙げられている。

そんな中、同メディアによると「メッツが先発投手の千賀、プロスペクトのジョナ・トング、A.J.ユーイングをガーディアンズへ放出し、見返りとしてオールスター外野手のスティーブン・クワンを獲得するというトレード案が浮上した」という。

続けて「メッツとしては、マウンドでの実績を考えれば千賀を手放したくはないだろうが、ハムストリングの負傷といった怪我の問題は懸念材料だ。

また、千賀は5年総額7500万ドルの契約の途中にある。

千賀は2023年に29試合に先発してオールスターに選出されたが、それ以降の先発登板は23試合にとどまり、年齢的にも30代前半だ。

今オフにトレードされなかったとしても、2026シーズンにかけて噂が続く可能性が高い」との見解を示した。

