大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ボー・ビシェット内野手（トロント・ブルージェイズFA）の獲得に動くのではと噂されている。ここまでまだ具体的な動きはないが、実現を阻みそうな要素が浮上しているという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者は土曜日、フィラデルフィア・フィリーズがビシェットに興味を示していると報じた。月曜日、チームは元ドジャース監督・コーチのドン・マッティングリー氏をベンチコーチに迎えると発表した。彼はブルージェイズでベンチコーチを務めていた際、選手たちから高く評価されている。その彼をスタッフに招いたことは、『ビシェットも来い』と強くメッセージを送っているようにも受け取れる」と言及。

[sp_ad]

続けて、「もしビシェットが同氏を追って移籍するなら、ドジャースの獲得競争は台無しになる可能性がある。ポストシーズンで期待通りの結果を出したいという焦りを強めていることが、ドジャースがおそらく出したがらないような長期契約を提示する方向へフィリーズを押しやる可能性がある。そして同氏を迎え入れた今、ビシェットにとってはフィリーズが最も魅力的な移籍先に見えてくるかもしれない」と指摘している。

混迷を極めているビシェットの去就だが、果たして今後の展開はどうなるだろうか。

【関連記事】

【了】