ロサンゼルス・ドジャースでは、ミルウォーキー・ブルワーズのフレディ・ペラルタ投手をトレードで獲得する案が浮上している。しかし、ペラルタを獲得するためには、エメ・シーハン投手のような実力のある選手を放出する必要がありそうだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のバレンティナ・マルティネス記者が言及した。

ペラルタを巡る交渉は間もなく本格的に再開されると言われており、ドジャースの他、ニューヨーク・ヤンキースやニューヨーク・メッツ、アトランタ・ブレーブス、ボストン・レッドソックスも関心を示しているという。

ペラルタは昨季、176回2/3を投じ、17勝、奪三振204、防御率2.70、WHIP1.075と圧巻の成績を残し、ナ・リーグ最多勝に輝いた。ポストシーズンでも地区シリーズで奪三振9を記録して球団記録に並ぶ活躍を見せるなど、大舞台での強さも証明している。

そのペラルタを獲得するためにはシーハンのような主力級の選手を放出する必要があるだろう。大谷翔平選手や山本由伸投手といった先発投手を豊富に抱えるドジャースだからこそ、その一部を放出してでも本物のエース級投手を狙える状況にある。

放出の候補となっているシーハンについてマルティネス氏は「昨季の10月、ドジャースの先発ローテーションには彼の居場所がなく、ポストシーズンではリリーフとして登板した。先発投手の豊富さは、ドジャースが大きな見返りを得るために戦力を放出する理由となり、彼がトレード要員に含まれる可能性がある」と言及した。

