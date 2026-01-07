【12星座占い】2026年1月の運勢は？「魚座（うお座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！1月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年1月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）1月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「魚座（うお座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェックして、最高のスタートを切りましょう！対人運が好調で、コミュニケーションが活発な月となりそうです。いろいろな価値観を持った人と出会える月なので収穫がありそうですが、気疲れもしやすい月なので、オンオフの時間をバランス良く持つことを心掛けましょう。恋愛運は中旬までが人付き合いが広がりやすく、コミュニケーションが活発な運気で好調です。中旬以降は価値観を見直してみましょう。仕事上での人付き合いが広がっていく運気です。積極的にコミュニケーションをとっていきましょう。休日は犬カフェや猫カフェなど、動物と触れ合う機会を持ったり、美味しいお茶を飲んでリフレッシュする時間を持ったりするようにしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京池袋 占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/