【12星座占い】2026年1月の運勢は？「水瓶座（みずがめ座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！1月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年1月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）1月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「水瓶座（みずがめ座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェックして、最高のスタートを切りましょう！内省がテーマな月です。仕事、プライベートどちらも見直しをしてみましょう。また、自分自身のメンテナンスの時間を持つことも大切です。睡眠をしっかりと取ったり、心と体に意識を向けたりしてみましょう。中旬までは恋愛の価値観について見直しをしたり、自分磨きをしたりするのに適しています。中旬以降は恋愛運は好調で、出会いが広がったり、好きな人にアプローチをしたりするには良いタイミングです。現状の仕事を見直すことで、気付きがありそうです。また、仕事に対しての価値観についても見直してみましょう。今月はマイペースな行動を心掛けて、心が穏やかになれる時間を持つようにしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京池袋 占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/