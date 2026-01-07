【12星座占い】2026年1月の運勢は？「山羊座（やぎ座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！1月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年1月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）1月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「山羊座（やぎ座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェックして、最高のスタートを切りましょう！勢いが出やすく活動的な運気の月となりそうです。思考もさえやすいので、テンポ良く進めていくことができそうです。ただし、言葉がきつくなりやすいので、言葉選びは少し柔らかさを心掛けてみましょう。恋愛運は好調な月ですが、特に中旬までは人気運が高まりモテ期のような運気です。出会いを求めている人はアプリを始めてみたり、一歩踏み出してみたりしましょう。仕事運は好調です。調子良く進めていける運気なので、つい頑張りすぎてしまいそうですが、1人で抱え込まず周りにサポートを求めながら進めましょう。温泉や銭湯に行ったり、家でのんびりとした時間を過ごしたりして、息抜きの時間を大切にしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京池袋 占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/