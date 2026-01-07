ラツィオに所属するフランス代表MFマテオ・ゲンドゥージが、フェネルバフチェ移籍に近づいているようだ。移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏が7日に報じている。

現在26歳のゲンドゥージはこれまでにロリアン、アーセナル、ヘルタ・ベルリン、マルセイユ等で活躍。2023－24シーズンからはラツィオでプレーしている。今季はここまでに行われた公式戦全19試合のうち、出場停止となった3試合を除く16試合に先発出場。うち15試合がフル出場と、現在セリエAで9位につけるラツィオで欠かせない中盤に君臨している。

だが、今回の報道によると、今冬の移籍市場で新天地を求める可能性が高そうだ。既に両クラブ、そしてゲンドゥージ自身は今回移籍について合意に達しており、早ければ今週中にも契約に移る可能性があるとのこと。移籍金はボーナスも含めて2900万ユーロ（約53億円）の見込みだ。

ドメニコ・テデスコ監督が率いるフェネルバフチェは、スュペル・リグ第17節終了時点で11勝6分と無敗を維持しており、現在は首位を走るガラタサライを勝ち点差「3」で追う2位につけている。今年6月に北中米で共催されるFIFAワールドカップ26への出場を目指すフランス代表MFがこの冬に加入するとなれば、2013－14シーズン以来のスュペル・リグ（トルコ1部リーグ）優勝に向けて、大きな追い風が吹きそうだ。

【ハイライト動画】ゲンドゥージ、レッチェ戦では白星呼び込む先制弾