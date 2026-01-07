【12星座占い】2026年1月の運勢は？「蠍座（さそり座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！1月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年1月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）1月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「蠍座（さそり座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェックして、最高のスタートを切りましょう！趣味や勉強が充実しやすく、楽しい運気の月です。今月は探究心を大切に過ごしてみましょう。また、家族との時間を過ごしたり、自分自身の心と向き合う時間を持ったりするのも良さそうです。恋愛運は良好です。友達関係から恋愛に発展したり、趣味をきっかけに素敵なご縁につながる人も出てきそうです。新たに資格の勉強を始めてみたり、勉強会に参加したりするなど、学びを深められると良い月となりそうです。横のつながりも大切にしましょう。息抜きに旅行や遠出をすると良さそうです。特に、これまでに行ったことのない場所に出掛けることがおすすめです。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京池袋 占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/