【心理テスト】2026年は攻めるべき？ 描かれた「馬」の姿でわかる、あなたの「動き始めるべき度」診断

2026年は「午（うま）年」。新しい年の幕開けとともに「今年こそは新しいことに挑戦したい」「今はまだ動かないほうがいいのでは？」と、自身の行動指針に迷いを感じている方も多いのではないでしょうか。ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする今回の心理テストは、初詣の「絵馬」に描かれた馬の姿から、あなたの深層心理にある「動き始めるべきタイミング」を診断します。今のあなたが「攻め」の時期なのか、それとも「守り」の時期なのか。東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・草彅健太（くさなぎ・けんた）さんの監修による、開運のヒントをチェックしてみましょう。新年を迎え、初詣にやってきたあなた。参拝を終えて、せっかくなので絵馬を書くことにしました。今年は午年（うまどし）ですが、描かれていた馬はどのような姿をしていましたか？次のなかから、最も近いものを1つ選んでください。1．ゆっくり休んでいる2．キリッとした顔で立っている3．どこかへ駆け始めている4．空へ向かって飛んでいるこの心理テストでわかることは、あなたが「今年動き始めるべきか」です。馬は「行動力」を暗示しています。描かれた馬の状態は、今年のあなたが積極的にスタートを切るべきかどうかを表しているのです。今は充電期間です。焦って動くよりも、じっくりと自分を見つめ直す時間が必要でしょう。 新しい挑戦は、来年以降でも遅くはありません。今年は貯蓄や備蓄など、しっかりと「待つ」ことを大切にする年にしましょう。 エネルギーを蓄えれば、来るべきタイミングで一気に飛躍できるはずです。準備は整いつつありますが、まだ様子見が正解といえます。 今年の前半は情報収集や人脈づくりに専念し、後半から少しずつ動きだすのがベストです。 慎重さが吉を呼ぶ年になるでしょう。焦らずに、確実な一歩を踏み出すための土台を固めておいてください。今こそ動きだすタイミングです！ あなたの中で、何かが「始まりたがっている」サインが出ています。迷っていることがあるなら、どんどん挑戦してみましょう。 勢いに乗れば、想像以上の成果が出るはずです。ただし無謀な突進は禁物です。計画性を持ちつつ進みましょう。今年は大胆に動いて大正解かもしれません。 やりたいことがあるなら、即行動に移しましょう。周囲が驚くような挑戦も、今のあなたなら成功させられます。 世の中が大きく変化している今だからこそ、チャンスを見極めて決断してください。後悔しないよう、全力で駆け抜けましょう。攻める時期と守る時期をうまく使い分けて、良い年にしましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた） 池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としても活動しており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/column/14670.htmlYouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4