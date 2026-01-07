老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、加給年金の支給についてです。

◆Q：加給年金というのは、厚生年金と基礎年金のそれぞれに出るのですか？

「加給年金というのは、厚生年金と基礎年金のそれぞれに出るのですか？ それともどちらか多い方だけ等の条件があるのですか？」（bandwagonさん）

◆A：厚生年金からのみとなります。基礎年金からは支給されません

加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳になった時点で、65歳未満の配偶者、または、18歳到達年度の末日までの間の子（1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子）の生計を維持していると、加算されます。

つまり加給年金は、厚生年金に上乗せされる年金なので、老齢基礎年金からは支給されません。

「生計を維持されている」と認められるには、厚生年金保険の被保険者と加給年金額等対象者（配偶者等）が同居していること（別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます）と、加給年金額等対象者の前年の収入が850万円未満であること（または所得が655万5000円未満であること）を満たす必要があります。

監修・文／深川弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部