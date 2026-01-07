ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手をトレードで獲得するかもしれない。しかし、その噂に対して、タイガースファンは移籍するならばドジャース以外の球団にしてほしいと願っているようだ。米メディア『モーターシティ・ベンガルズ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

現時点ではトレードの噂はウインターミーティング後に沈静化しているものの、契約延長とならない限り、来オフのフリーエージェント（FA）での流出、もしくはそれ以前のトレードの可能性は消えない。

[sp_ad]

そこで、今オフにスクバル獲得の可能性が最も高い球団としてドジャースが挙げられている。ドジャースは資金が豊富にあり、有望株も数多く在籍しているため、スクバルを獲得して大谷翔平選手らと球界屈指のローテーションを築くことを考えているだろう。

仮に今オフにトレードが成立しなくても、来オフに真っ先に超大型契約を提示するのはドジャースだろうとの声もあがっている。

注目されるスクバルの動向についてステビンス氏は「タイガースファンにとって、ひいては野球界全体にとって最も耐え難い結末は、彼がドジャースへ移籍することだろう。タイガースが彼を放出するのなら、ドジャース以外の球団であってほしい。ニューヨーク・ヤンキースでさえまだ受け入れやすいほどだ」と言及した。

【関連記事】

【了】