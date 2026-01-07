【12星座占い】2026年1月の運勢は？「獅子座（しし座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！1月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年1月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）1月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「獅子座（しし座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェックして、最高のスタートを切りましょう！仕事や頑張ることがテーマな月ではありますが、対人運も好調で心の充実感を得られそうな月です。仕事、プライベートどちらも人付き合い、コミュニケーションを大切にしましょう。中旬以降から恋愛運は好調です。特に真剣な交際相手を求めている人にとってはチャンスの運気です。仕事は忙しさが目立ってくるので、睡眠をしっかりと取ることを心掛けましょう。後半からは調子良く進められそうです。息抜きにヘッドマッサージや瞑想をして、思考の疲れを取る時間を持つようにしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京池袋 占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/