【12星座占い】2026年1月の運勢は？「蟹座（かに座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！1月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年1月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）1月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「蟹座（かに座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェックして、最高のスタートを切りましょう！対人運が好調で、コミュニケーションが活発な月となりそうです。人付き合いが広がる分、悩んだり考えたりする時間も増えてしまいそうなので、思考を整理する時間をこまめに持つように心掛けましょう。前半は特に好調です。中旬以降は出会いは広がりますが、見極めが必要な出会いが隠れていそうです。選択は急がずに進めていきましょう。調子良く進められる運気ではありますが、忙しさが目立ってくるので、焦らないことが大切です。マイペースに進めていきましょう。気分転換に運動をしたり、体を動かす時間を持ったりすることがおすすめです。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京池袋 占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/