ジェフユナイテッド千葉は7日、MFイサカ・ゼインと契約を更新し、来シーズンもプレーすることが決まったと発表した。

イサカ・ゼインは1997年5月29日生まれの現在28歳。桐光学園高校、桐蔭横浜大学を経て、2020年に川崎フロンターレでプロキャリアをスタートさせた。横浜FC、モンテディオ山形を経て、昨年7月に千葉へ完全移籍加入。昇格に向けた“ラストピース”として期待が寄せられたなか、2025明治安田J2リーグでは14試合出場2得点を記録しており、優秀選手賞も受賞。明治安田J1昇格プレーオフ2025でも2試合に先発出場し、17年ぶりとなる千葉のJ1復帰に貢献した。

千葉の攻撃を彩ったサイドアタッカーは契約更新を受けて、クラブを通して次のようにコメントを発表している。

「2025シーズンは熱く心強い応援、サポートありがとうございました。シーズン途中加入の自分をあたたかく迎えてくれた皆さんに感謝しています。皆さんとJ1昇格を決められた忘れられないシーズンになりました」

「来シーズンからの新しいチャレンジでは、これまで以上にチームに貢献していくよう自分の全てを出し尽くしていきます。力強い応援、サポートよろしくお願いします！」

千葉は2025明治安田J2リーグを3位で終えたあと、明治安田J1昇格プレーオフ2025を勝ち抜き、17年ぶりのJ1復帰が決定。来季上半期は明治安田J1百年構想リーグに臨み、シーズン以降後の2026－27シーズンもJ1を舞台に戦う。

