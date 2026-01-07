ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第2回ライブ配信が、1月6日に行われた。
1月6日放送回には、大リーグ評論家の福島良一氏、ニューヨーク出身のライター・KZilla（ケジラ）氏がゲスト出演した。
KZilla氏は、ニューヨーク・ヤンキースの2009年のワールドシリーズ優勝をきっかけにファンになり、日本人選手やヤンキースに関連する記事を執筆。ファン目線でのコラム執筆で人気を博している。
番組では、岡本和真が入団を決めたトロント・ブルージェイズについて話題が及んだ。
昨季のブルージェイズは10年ぶり7度目の地区制覇を果たし、ワールドシリーズにも進出。惜しくも大谷翔平を擁するロサンゼルス・ドジャースに敗れたが、3勝4敗と世界一目前まで迫った。
特にチーム打率はMLB全体1位の.265をマークするなど、強力打線を武器に躍進した。福島氏はこの躍進について、2024年オフに打撃コーチに就任したデビッド・ポプキンスの存在が大きいと分析した。
福島氏は「彼が入ったことによって、ブルージェイズの打者の質が変わりましたよ。チーム打率No.1で、三振数もめちゃくちゃ少ない。だから岡本はいいチーム入ったと思います」とポプキンスを高く評価し、岡本にとって好環境であることも示した。
KZilla氏も「村上と岡本が比較されたときに、『岡本は三振率が低い』とずっと言われてて、その意味ではブルージェイズは合っているなと思います」と見解を示し、ブルージェイズと岡本の相性の良さを指摘した。
さらに、岡本の背番号は7に決まったが、福島氏は「カナダでは最高の番号」と強調。番組内ではその理由についても触れている。
メジャー1年目となる今季、トロントの空に何本のアーチを描いてくれるのか。目の離せないシーズンとなりそうだ。
（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）
