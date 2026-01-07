清水エスパルスは7日、2026シーズンのトップチームにおける背番号を発表した。

ヴィッセル神戸に黄金期をもたらした吉田孝行新監督の下で出発する清水エスパルス。吉田監督とともに、神戸から加入したDF本多勇喜が『15』を着用するほか、MF井上健太は『8』、MF中原輝は『11』、FWオ・セフンは『9』となる。また、中盤の底で傑出したパフォーマンスを見せたMFマテウス・ブエノが『10』に、クラブの象徴でもあるFW北川航也は、かつてコンビを組んだドウクラス氏の『49』に変更している。

背番号は以下の通り。

▼GK

1 沖悠哉

16 梅田透吾

22 石川慧

30 佐々木智太郎

▼DF

3 高橋祐治

4 蓮川壮大

5 北爪健吾

14 パク・スンウク

15 本多勇喜

20 オム・ジュヨン

25 マテウス・ブルネッティ

28 吉田豊

39 日髙華杜

51 住吉ジェラニレショーン

70 高木践

▼MF

6 宇野禅斗

7 カピシャーバ

8 井上健太

10 マテウス・ブエノ

11 中原輝

17 弓場将輝

21 松崎快

27 針生涼太

33 土居佑至

41 鈴木奎吾

44 西原源樹

47 嶋本悠大

81 小塚和季

97 大畑凜生

▼FW

9 オ・セフン

18 郡司璃来

23 千葉寛汰

29 アフメド・アフメドフ

38 髙橋利樹

49 北川航也

50 アルフレド・ステファンス