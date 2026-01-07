¥ellow Bucks、4作目アルバム『Wataru』リリース決定

¥ellow Bucksが、4作目となるアルバム『Wataru』を1月21日（水）にリリースすることを発表した。1月7日（水）には、アルバムの配信予約およびプレオーダーと、アルバム収録曲の「Who I Am」の先行配信が開始されている。

アルバム『Wataru』には、すでに配信リリースされている「8UP feat. Yvng Patra」に加え、USトップアーティストであるFabolous、YGを客演に迎えた楽曲を含む全13曲を収録。特にYGにとってはアジア人アーティストとの初コラボレーションとなり、本作に大きなインパクトを与えると同時に、¥ellow Bucksにとってもキャリアの重要なターニングポイントとなる作品に仕上がっている。

先行配信された「Who I Am」は、力強いシンセサイザーのビートに乗せて自己像をストレートに提示しつつ、楽曲の随所にモンスターのような笑い声を取り入れることで、内面に潜む野性や葛藤を象徴的に表現した一曲に。

さらに、キャリア14年目にして初となる東京でのワンマンライブ「Who I Am」を、4月10日（金）に開催することも決定。会場は、昨年オープンしたばかりのTOYOTA ARENA TOKYO。

＜リリース情報＞

¥ellow Bucks

『Wataru』

配信開始日：2026年1月21日（水）

配信予約/プレオーダーURL：https://yellowbucks.bfan.link/Wataru

=収録曲:=

1. Who I Am *1/7 先行配信楽曲

2. Driftin (feat. CFN Malik)

3. Kabukimono

4. Katana

5. 456 (feat. YG)

6. Tokojouzu

7. 8UP (feat. Yvng Patra) *10/17リリース済み楽曲

8. Still In The City (feat. Candee, eyden, Watson)

9. What The Fuck

10. New Nails (feat. LANA)

11. Passport

12. Where I'm From (feat. Fabolous)

13. Moshimo

Photographed by cherry chill will

Art Work by Takao Nakai (BU Inc.)

Executive Produced by Wataru ”¥ellow Bucks” Sakaguchi

＜ライブ情報＞

¥ellow Bucks - Who I Am

2026年4月10日（金）TOYOTA ARENA TOKYO

開場 18:00 / 開演 19:00 ※変更する場合があります。

チケット価格：近日公開

チケット販売情報 近日公開