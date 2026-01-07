【12星座占い】2026年1月の運勢は？「牡羊座（おひつじ座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！1月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年1月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）1月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「牡羊座（おひつじ座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェックして、最高のスタートを切りましょう！年明けから忙しさが目立ちそうですが、やりがいを感じられる月となりそうです。人付き合いが広がる運気なので、積極的にコミュニケーションを取ることを心掛けましょう。新しい趣味や関心事など、収穫も期待できそうな月です。前半は仕事の忙しさが目立ち、恋愛は後回しになってしまいそうです。後半は出会いや人付き合いが広がって、楽しい運気となりそうです。仕事は挑戦したい内容を任せられたり、チャンスが巡ってきたりしそうな運気です。疲れには注意して取り組んでみましょう。活動的な月なので充実感を得られそうですが、頑張りすぎには注意です。休息の時間も大切にしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京池袋 占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/