【12星座占い】2026年1月の運勢は？「牡牛座（おうし座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！1月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年1月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）1月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「牡牛座（おうし座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェックして、最高のスタートを切りましょう！忙しさが目立つので疲れには注意が必要ですが、活躍の運気が到来しています。今月は月の初めに1カ月の目標、計画を立ててみましょう。息抜きやリフレッシュの時間もバランス良く予定に入れられると良さそうです。前半は恋愛運が好調ですが、後半は仕事の忙しさが目立って恋愛は後回しになってしまいそうです。早めにデートなどの予定は組んでおきましょう。出会いを求めている人は前半がチャンスです。仕事を通じて人付き合いが広がったり、学びが深まったりするような運気です。周りの人とのコミュニケーションを積極的に取るようにしましょう。好きな香りのアロマを焚いたり、ハーブティーを飲んだり、五感を刺激するリフレッシュがおすすめです。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京池袋 占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/