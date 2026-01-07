「運命のサインだと」岡本和真、決め手は娘の決断！？　ブルージェイズが…

岡本和真 最新情報

29歳の岡本和真内野手は4日（日本時間5日）、トロント・ブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億2000万円）の契約を結んだ。決め手の一つとして、娘のエピソードが紹介されたが、それによってニューヨーク・ヤンキースに欠けているものが明らかになったと、米メディア『ヤンクス・ゴー・ヤード』が報じている。

ヤンキースはワールドシリーズ制覇を27回経験しており、まさにMLB球団の“金字塔”とも言える存在だ。

[sp_ad]

かつては優勝候補に名を連ねることが普通だったが、近年では王座をロサンゼルス・ドジャースに譲り、ア・リーグ東地区においてもブルージェイズに遅れを取るケースが増えている。

その様を、同メディアは「ヤンキースのような“オールドガード”の名門球団は、過去の栄光に安住しているようにも映る」と捉えている。

ブルージェイズはカナダに本拠地を置くMLBで唯一のチームだが、国際的イメージは徐々に高まっているようだ。

岡本は入団会見で娘の逸話を紹介している。

それによると、娘に30球団すべてのロゴが並んだ画像を見せたところ、娘がブルージェイズのロゴを選び、運命のサインだと受け止めたという。

それを踏まえ、同メディアは「ブルージェイズはフィールド上や順位表だけでなく、マーケティングの分野でもヤンキースを超えようとしている。

かつてオフシーズンといえば、ヤンキースが最大のフリーエージェント（FA）を迎えて満員の記者会見を開くのが定番だった。

毎年1月の野球界で最も話題をさらうニュースは、蜜に群がる蜂のようにブロンクスを中心に広がっていた。

しかし今や、その記者会見場はどこか空虚に感じられる」と落胆した。

【関連記事】

【了】