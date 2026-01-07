大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースには、再び球界を揺るがす補強に動く可能性が浮上している。それは、昨季のワールドシリーズで最大の敵となったトロント・ブルージェイズのボー・ビシェット内野手を獲得するという衝撃的なシナリオだ。米メディア『スポーティング・ニュース』のTJ・モリン記者が言及した。

ビシェットは昨季、139試合に出場して打率.311、二塁打44、本塁打18、打点94と圧巻の成績を残した。

もしドジャースが獲得に成功すれば、二塁手にはトミー・エドマン内野手に代わってビシェットが入り、打線は大幅な底上げとなる。その場合、エドマンは外野に回ることができ、テオスカー・ヘルナンデス外野手やアンディ・パヘス外野手と並ぶ形で、課題とされてきた外野の布陣も自然と整う。

さらに、ビシェットが打線に加われば厚みを増し、大谷翔平選手やムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手らと脅威のラインナップとなるだろう。

ドジャースがビシェットを獲得する可能性についてモリン氏は「もしこの取引が成立すれば、間違いなくドジャースはMLB最強の球団となり、MLB史上でも最高の球団の1つとなるだろう。ドジャースファンは実現することを願い、他球団のファンは実現しないことを願うだろう」と言及した。

