ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第2回ライブ配信が、1月6日に行われた。

1月6日放送回には、大リーグ評論家の福島良一氏、ニューヨーク出身のライター・KZilla（ケジラ）氏がゲスト出演した。

KZilla氏は、ニューヨーク・ヤンキースの2009年のワールドシリーズ優勝をきっかけにファンになり、日本人選手やヤンキースに関連する記事を執筆。ファン目線でのコラム執筆で人気を博している。

番組では、ヤンキースの過去について話が及んだ。ヤンキースは27度のワールドシリーズ制覇を誇る強豪球団。現在もアーロン・ジャッジ、ゲリット・コールなどのスター選手を揃えているが、2009年以降は世界一から遠ざかっている。

人気ライターのKZilla氏は「第1期暗黒期が1910年代、第2期が1978年から96年で、第3期が今なんですよ」と告白。これにはMCのDJケチャップも、「今、暗黒期！？」と驚きの表情を見せた。

それもそのはず、ヤンキースは2024年にア・リーグ東地区を制覇し、ワールドシリーズ進出。昨季も地区2位に入ってポストシーズン進出を決めるなど、安定して上位に食い込んでいる。

KZilla氏は「ヤンキースファンは、世界一以外なにも興味ないんですよ」と、ファン独自の目線で解説。大リーグ評論家の福島良一氏も、「確かに、ワールドシリーズ制覇が通算27回でしょ。これがメジャーでダントツなんですよ。2位がセントルイス・カージナルスの11回ですから」と話した。

さらに福島氏は、ヤンキースが現在も継続している驚きの記録を語る。

「でもね、ヤンキースは去年まで33年連続で（シーズン）勝ち越してるんですよ。メジャー記録で言うと、ヤンキースが1926年から64年までの39年連続勝ち越し記録があるけれども、それに迫る年数となっています。もちろん世界一が目標なんだけど、毎年勝ち越していくことにヤンキースの価値があると思います」と、伝統球団の凄みを語った。

また、番組後半ではライバルのボストン・レッドソックスとの関係性、各球団独自のマナーなどについて触れている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

