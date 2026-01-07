あの日の感動をもう一度！JAEJOONGとXIA、日本初のファンミーティング『Hug & Love』のABEMA独占配信はもうチェックしましたか？この記事では、2人の素顔が垣間見えるトークや熱いパフォーマンス、そして購入特典で深まる“絆の物語”まで徹底解説。見逃したあなたも、ファンなら必見です！

JAEJOONGとXIAが日本で再会！『Hug & Love』ファンミーティングの軌跡

K-POPシーンを長きにわたり牽引してきた二人のレジェンド、JAEJOONG（ジェジュン） とXIA（ジュンス）。彼らが日本のファンと再会する特別な瞬間が、2026年1月2日、Kアリーナ横浜で実現しました。その名も『JX 2026 JAPAN FANMEETING “Hug & Love”』。新年の幕開けを日本のファンと共に迎え、温かい愛と絆を確かめ合ったこの記念すべきイベントの模様が、なんと「ABEMA PPV」で独占配信されます！

会場に足を運べなかった方、あの興奮をもう一度味わいたい方にとって、これは見逃せないチャンスです。

タイトルに込められた二人の「愛と絆」

このファンミーティングのタイトル「Hug & Love」には、JXの二人の日本に対する深い愛情と、ファンとの特別な絆が込められています。

「ただいま」と心から言える場所、それが日本であり、そこでファンからの温かい愛を感じ、そしてJXからも惜しみない愛を届け合う。そう、互いの愛と絆を実感できる、そんな願いが込められていたのです。ファンミーティングという言葉の枠を超え、まるで旧友との再会のような、心温まるひとときを共有したいという二人の想いが、イベント全体に満ち溢れていました。

心温まるトークから圧巻のパフォーマンスまで！イベントハイライト

新年の挨拶と共に始まったファンミーティングは、期待をはるかに超える感動の連続でした。

再会を喜ぶ心温まるトーク

MCに古家正亨氏を迎え、最初のトークコーナー「JX BEHIND Q&A」では、事前に募集した質問をもとに二人のプライベートや日本での思い出、互いへの想いが深掘りされました。長年苦楽を共にしてきた二人だからこそ語れるエピソードや、飾らない本音トークに、会場のファンは食い入るように耳を傾けていました。

特に印象的だったのは、昼公演での「3つ願いが叶うとしたら？」という質問への回答です。二人がまず一つ目に挙げたのが 「ファンの皆さんの健康」 だったこと。この言葉から、彼らがどれほどファンを大切に思っているかが伝わり、胸が熱くなりました。そして二つ目の願いでは、JAEJOONGが「XIAの天然な性格が変わらないこと」、XIAが「JAEJOONGのビジュアルが変わらないこと」と、互いの良さを褒め合う微笑ましい場面も。これこそ、長年の友情と信頼が生み出す、真の姿だと感じました。

素顔が垣間見える参加型コンテンツ

さらに、「お互いのプロフィール作り」では、第一印象から現在の印象、JXでの役割、そして相手の魅力ポイントまで、笑いを交えながら明かされる内容に会場からはたびたび歓声が。また「究極の選択（バランストーク）」では、性格や価値観の違いが浮き彫りになり、ファンも一緒に考えながら楽しむ参加型の時間となりました。似ているようで異なる二人の個性は、見ていて本当に飽きませんね。

圧巻のソロパフォーマンスとゲームコーナー

トークだけでなく、もちろんパフォーマンスも圧巻でした！

は「ROCK STAR」「Rhapsody」は「OeO」「Fever」

それぞれの個性が際立つソロステージは、まさに観客を魅了する表現力に満ちていました。K-POPのトップランナーとして、今もなお輝き続ける二人の実力を改めて実感できる瞬間だったのではないでしょうか。

後半には、体を使ったゲームコーナー「J VS X, 1:1 MATCH」や「ミッション！99秒リレー」も実施。勝負欲をむき出しにする場面や、息を合わせてミッションに挑む姿など、ステージ上では普段見られない素の表情が次々と飛び出し、会場は笑いと熱気に包まれました。特に客席を巻き込んだフォトカード探しでは、会場全体が一体となり、「ファンミーティング」ならではの熱量を感じる一幕に。

感動を自宅で！ABEMA PPV独占配信の詳細

この歴史的で感動的なファンミーティングの模様は、2026年2月14日（土）より「ABEMA PPV」にて独占配信されます。会場で参加できなかった方、もう一度あの感動を味わいたい方にとって、これはまたとない機会です。

視聴チケットと特典

視聴チケットは、以下の2種類が用意されています。

4,000円（税込）7,500円（税込）

ライブ配信に加え、2026年3月15日（日）23時59分まで見逃し配信があるので、自分のペースで何度でも楽しめます。この価格で、あの熱気と感動、そして二人の素顔を好きな時に楽しめるのは、非常にコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。

さらに、嬉しい購入特典も！

①昼公演の「デジタルフォトブック」（一般チケット購入者も対象）

②イベント裏側ビハインド映像（両公演共通）

通しチケットを購入すれば、昼夜両公演のデジタルフォトブックが手に入ります。イベントの裏側を覗けるビハインド映像は、ファンにとってはまさに宝物。この機会を逃す手はありません！

お得なキャンペーン情報

「ABEMAプレミアム」に新規登録し、本配信チケットを購入された方限定で、800円のキャッシュバックキャンペーンも実施中です。

視聴チケット購入方法と注意点

配信チケットは、ABEMA PPVのページから購入できます。

2026年3月15日（日）21時まで

【特典受け取りに関する注意点】

チケットぴあ経由で「後日ストリーミング視聴権利付きチケット」を購入した場合も特典は受け取れますが、見逃し配信終了までにクーポンコードの入力が必要です。

特典は2026年3月中に「ABEMA」内のギフトボックスに送付されます。

「デジタルフォトブック」はダウンロード期限がありますので、忘れずにダウンロードしましょう。

「裏側ビハインド映像」はダウンロード不可のため、視聴期限内にご視聴ください。

JAEJOONGとXIAが贈る、未来へのメッセージ

JAEJOONGとXIAが日本のファンと互いの愛と絆を確かめ合った『JX 2026 JAPAN FANMEETING “Hug & Love”』は、まさに温かく特別な一日となりました。

XIAが語った「毎回感じていますが、日本に来ると皆さんの愛情をたくさん感じることができて嬉しいです。僕もみなさんも、その愛情に負けないように頑張っていきたい。今日は本当にありがとうございました」という言葉、そしてJAEJOONGの「お正月休みにもかかわらず会場に来てくださって本当にありがとうございました。すぐまたみなさんと会える機会はあると思うので、2026年もよろしくお願いします」という感謝のメッセージ。

この二人の言葉には、ファンへの真摯な想いと、未来への希望が込められていました。

会場の感動を逃した方も、もう一度あの興奮と温もりを感じたい方も、ぜひこのABEMA PPVでの独占配信で、JXとファンが織りなす「Hug & Love」の世界を体験してみてください。きっと、あなた自身の心にも、温かい愛と絆が満ち溢れるはずです。

