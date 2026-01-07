「最大のライバルに移籍する」ドジャース、元所属選手が3連覇に立ちはだか…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは2026年シーズン、ニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指す。そのためにはまずナショナルリーグ西地区の戦いを制する必要があるが、元所属選手が難敵として立ちはだかるかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

名前が挙がった元所属選手は、2017年～2024年まで在籍したウォーカー・ビューラー投手。今季はボストン・レッドソックス、フィラデルフィア・フィリーズの2球団でプレーし計10勝を挙げたが、現在はフリーエージェント（FA）になっている。

[sp_ad]

同メディアは「ビューラーは今冬、ドジャースの最大のライバルに移籍する可能性がある。ブリーチャーレポートのジョエル・ロイター記者は今後数週間から数ヶ月以内に、サンディエゴ・パドレスと契約するだろうと予想している」と言及。

続けて、「ビューラーはキャリアのこの時点ではスター選手ではないが、優勝候補チームであればイニングを稼ぐことができるだろう。パドレスにはレンジャー・スアレス投手やフラムバー・バルデス投手のようなスター投手を獲得する資金がないため、ビューラーのような手頃な右腕を獲得するのは理にかなっている。彼をローテ5番手として起用するのはまさに理想的だ」と記している。

【関連記事】

【了】