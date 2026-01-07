【心理テスト】あなたが今、心の奥底で「本当に発散したいもの」とは？ あなたのストレスの正体をチェック

新しい1年の幕開け。晴れやかな気分の一方で、無意識に疲れやストレスを溜め込んでいませんか？ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする今回の心理テストは、テーマに「正月遊び」をピックアップ。選んだ遊びから、あなたの心の奥底に隠れた「今、最も発散したい欲求」を浮き彫りにします。東京池袋 占い館セレーネ代表で占い師・水森太陽（みずもり・たいよう）さんの監修による、自分を再発見するための心理テストをチェックしてみましょう。お正月に友人と参拝へ行ったあなた。せっかくなので、正月らしい遊びを楽しもうということになりました。あなたは次のうち、どの遊びをしますか？最も近いものを1つ選んでください。1．凧（たこ）揚げ2．コマ回し3．羽子板4．福笑いこの心理テストでわかることは、あなたの「発散したいもの」です。「遊ぶ」という行為は、エネルギーの発散を示しています。ここで選んだ遊びは、あなたが今、何に対して我慢をしており、何を解消したいと思っているのかを表しています。あなたは今、何かに縛られて窮屈な思いをしているようです。仕事のルールや周囲の期待から、思い切り自由になりたいという欲求が溜まっているのではないでしょうか。たまには「いつもと違う選択」をして、自分を解き放つ時間を作りましょう。最近、対人関係で気を遣いすぎているようです。相手の顔色をうかがい、空気を読んで動く日々の積み重ねが、負担になっています。たまには連絡を絶ち、自分だけのペースで過ごす日を設けてみてください。あなたは今、言いたいことを我慢している状態かもしれません。職場の理不尽や家族の何気ない一言に、モヤモヤを溜め込んでいませんか。感情が爆発する前に、信頼できる友人に話を聞いてもらうなど、言葉にしてスッキリさせましょう。いつも「ちゃんとした自分」を演じることに疲れているようです。失敗や周囲の評価を恐れ、素の自分を抑え込みすぎている可能性があります。たまには格好悪い姿をさらけ出し、笑い飛ばしてみることで、心が軽くなるはずです。新しい1年が始まりました。心の中の「嫌なもの」を跳ね飛ばして、素晴らしいスタートを切りましょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京池袋 占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。東洋・西洋の幅広い占術を修得し、芸能人や経営者、研究者まで多くのリピーターを持つ。教育現場での経験も活かし、現在はプロ占い師の育成にも尽力している。Webサイト：https://selene-uranai.com/column/14805.htmlオンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/