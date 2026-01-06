大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ボー・ビシェット内野手（トロント・ブルージェイズFA）の獲得に動くのではと囁かれている。ここまで具体的な動きはなかったが、ここから事態が進展する可能性もゼロではないかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

ビシェットは2025年シーズン、139試合、打率.311、18本塁打、94打点といった数字を残した右の好打者。ワールドシリーズ（WS）第7戦で、先発の大谷から先制3ランを放ったことも記憶に新しい選手だ。

同メディアは「ブルージェイズは今冬のFA市場で積極的な動きを見せている。今週、岡本和真内野手と契約合意に達したと報じられており、すでにタレント揃いのロースターにさらにスター選手が加わる形となった。しかし、彼の加入はおそらく、ビシェットが別の球団と契約することを意味している」と指摘。

続けて、「スポーツイラストレイテッドのジャクソン・ロバーツ記者は、ビシェットがチームを離れてドジャースと契約すると予想した」としつつ、「ブルージェイズがビシェットと再契約し、さらにカイル・タッカー外野手も獲得するという展開は、岡本のニュースが出る前ならまだ可能性としてはわずかにあり得た。しかし今となっては、それは現実離れした夢物語だ。もしタッカーがトロントに移籍するなら、ビシェットについては別の球団が獲得に乗り出す可能性が高い」という同記者の見解を伝えている。

