エールディヴィジ（オランダ1部）は6日、12月の月間ベストイレブンを発表した。

現在、エールディヴィジはウィンターブレイクに入っており、1月9日に行われる第18節NEC対ユトレヒト戦からシーズンが再開される。前半戦を折り返し、首位に立っているのはPSV。2位フェイエノールトが失速しており、勝ち点差を「11」に広げ、独走態勢に入りつつある状況だ。

そんななか、日本代表の2選手がベストイレブンに名を連ねた。日本代表FW上田綺世は、12月6日に行われたエールディヴィジ第15節ズウォレ戦で圧巻の4ゴールの活躍を披露。その後の2試合ではネットを揺らすことはできなかったものの、今季ここまで18得点と得点ランキングのトップを走っている。

そして今シーズン、アヤックスに加入した日本代表DF板倉滉も選出された。同選手は12月に行われた4試合でスタメンフル出場を果たし、そのうち2試合ではセンターバック（CB）ではなく、アンカーとしてプレーした。

また、2022年から24年まで浦和レッズでプレーしたことでも知られるFWブライアン・リンセンも、ベストイレブン入りを果たした。

12月のベストイレブンは以下の通り。

▼GK

ジョエル・ドロメル（スパルタ・ロッテルダム）

▼DF

ユーリ・レヒール（アヤックス）

板倉滉（アヤックス）

ヴァシリオス・ザガリティス（ヘーレンフェーン）

マッツ・ロッツ（トゥウェンテ）

▼MF

ヨエイ・フェールマン（PSV）

ヤコブ・トレンスコフ（ヘーレンフェーン）

メレ・ミューレンステーン(ゴー・アヘッド・イーグルス)

▼FW

カイ・シーアハウス（フォルトゥナ・シッタート）

上田綺世（フェイエノールト）

ブライアン・リンセン（NEC）

【動画】上田綺世の前半戦ゴール集



