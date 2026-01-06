NECの最高経営責任者（CEO）を務めるウィルコ・シャイク氏が、日本代表MF佐野航大の去就について言及した。オランダメディア『Voetbal Primeur』が同氏のコメントを伝えている。

現在22歳の佐野は、2023年夏にファジアーノ岡山からNECに完全移籍で加入。ここまでクラブ通算77試合出場で10ゴール8アシストを記録し、今季はリーグ戦全試合でスタメンフル出場中と、着実に評価を高めている。

そんな佐野は、ステップアップの噂がささやかれており、同国の名門クラブであるPSVやフェイエノールトが獲得に関心を示していると報じられている状況だ。

しかし、シャイクCEOは佐野を安売りするつもりはないようだ。シャイク氏はポッドキャスト番組『De Bestuurskamer』に出演し、佐野の去就について言及。「我々は決して（移籍への）扉を開けない。傲慢になっているつもりはないが、チームをまとめたいんだ」と語り、今冬の移籍市場で、来シーズンの欧州大会出場を目指せるチームから、主力選手の流出することに否定的な考えを示した。

「彼（佐野）が移籍するのは絶対的な移籍金を提示された場合のみだ。それもトップ3のチーム（PSV、アヤックス、フェイエノールト）が出す価格帯。そうでなければ、移籍する必要はない。なぜなら、夏には必ず（移籍金を）手に入れることができるからだ。時々、自信を失いそうにもなるが、このチームなら、何かを成し遂げられると信じている」

NECはエールディビジ前半戦が終了し、現在4位。首位PSVには大きく離されているものの、2位フェイエノールトと勝ち点差「6」、3位アヤックスとは勝ち点差「1」の位置にいる。