レアル・マドリードは6日、スーペルコパ・デ・エスパーニャに向けた招集メンバーを発表。フランス代表FWキリアン・エンバぺは招集外となった。

今シーズンもスーペルコパ・デ・エスパーニャはサウジアラビアで開催される。この大会は前シーズンのコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）の優勝チームと準優勝チーム、その2チームを除いたラ・リーガの上位2クラブが参戦。7日にバルセロナvsアスレティック・ビルバオ、8日にアトレティコ・マドリードvsレアル・マドリードが行われ、それぞれの勝者が決勝戦で激突する。

そして2大会ぶりの制覇を目指すレアル・マドリードは、6日にサウジアラビアへの帯同メンバーを発表。主力選手は順当に選出されたが、負傷中のエースのエンバぺや、ブラジル代表DFエデル・ミリトンは招集外となった。

クラブは先月31日、同選手が左ヒザを捻挫したことを公表し、スペイン『アス』は3週間程度の離脱になると報じていた。そして、シャビ・アロンソ監督は「限界に挑戦するつもりだ。できるだけ早く復帰できるようにあらゆる努力をしたいが、スーペルコパに関しては様子を見てみたい」と、エンバぺの早期復帰を望みを語りつつも、カップ戦出場は不透明となっていた。

今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

ティボー・クルトワ

アンドリー・ルニン

フラン・ゴンサレス

▼DF

ダニエル・カルバハル

ダヴィド・アラバ

トレント・アレクサンダー・アーノルド

ラウール・アセンシオ

アルバロ・カレーラス

フラン・ガルシア

アントニオ・リュディガー

フェルラン・メンディ

ディーン・ハウセン

ダビド・ヒメネス

▼MF

ジュード・ベリンガム

エドゥアルド・カマヴィンガ

フェデリコ・バルベルデ

オーレリアン・チュアメニ

アルダ・ギュレル

ダニ・セバージョス

チアゴ・ピタルチ

▼FW

ヴィニシウス・ジュニオール

ロドリゴ

ゴンサロ・ガルシア

フランコ・マスタントゥオーノ

