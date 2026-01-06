アビスパ福岡は6日、明治安田J1百年構想リーグに向けたチーム体制ならびに背番号を発表した。
先日、コンプライアンス違反が発覚した、金明輝監督との契約解除を発表したアビスパ福岡。新シーズンを前に激震が走ったチームは、暫定指揮官の塚原真也氏（ヘッドコーチから昇格）の下で始動したなか、6日に背番号が決定した。ギラヴァンツ北九州から完全移籍で獲得したDF山脇樺織が『33』、FC東京からレンタル移籍で獲得したDF岡哲平は『16』に決定。レンタル先の愛媛FCから復帰したFW鶴野怜樹は、お馴染みの『28』を着用する。また、FW碓井聖生が『7』へと変更している。
背番号は以下の通り。
▼GK
24 小畑裕馬
51 菅沼一晃
99 オビ・パウエル・オビンナ
▼DF
2 湯澤聖人
3 奈良竜樹
5 上島拓巳
15 辻岡佑真
16 岡哲平
19 キム・ムンヒョン
29 前嶋洋太
33 山脇樺織
37 田代雅也
40 池田樹雷人
47 橋本悠
▼MF
6 重見柾斗
8 奥野耕平
11 見木友哉
14 名古新太郎
17 秋野央樹
25 北島祐二
46 福島和毅
52 武本匠平
88 松岡大起
▼FW
7 碓井聖生
9 シャハブ・ザヘディ
10 城後寿
13 ナッシム・ベン・カリファ
18 佐藤颯之介
22 藤本一輝
28 鶴野怜樹
32 サニブラウン・アブデル・ハナン
49 前田一翔
53 前田陽輝