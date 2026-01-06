アビスパ福岡は6日、明治安田J1百年構想リーグに向けたチーム体制ならびに背番号を発表した。

先日、コンプライアンス違反が発覚した、金明輝監督との契約解除を発表したアビスパ福岡。新シーズンを前に激震が走ったチームは、暫定指揮官の塚原真也氏（ヘッドコーチから昇格）の下で始動したなか、6日に背番号が決定した。ギラヴァンツ北九州から完全移籍で獲得したDF山脇樺織が『33』、FC東京からレンタル移籍で獲得したDF岡哲平は『16』に決定。レンタル先の愛媛FCから復帰したFW鶴野怜樹は、お馴染みの『28』を着用する。また、FW碓井聖生が『7』へと変更している。

背番号は以下の通り。

▼GK

24 小畑裕馬

51 菅沼一晃

99 オビ・パウエル・オビンナ

▼DF

2 湯澤聖人

3 奈良竜樹

5 上島拓巳

15 辻岡佑真

16 岡哲平

19 キム・ムンヒョン

29 前嶋洋太

33 山脇樺織

37 田代雅也

40 池田樹雷人

47 橋本悠

▼MF

6 重見柾斗

8 奥野耕平

11 見木友哉

14 名古新太郎

17 秋野央樹

25 北島祐二

46 福島和毅

52 武本匠平

88 松岡大起

▼FW

7 碓井聖生

9 シャハブ・ザヘディ

10 城後寿

13 ナッシム・ベン・カリファ

18 佐藤颯之介

22 藤本一輝

28 鶴野怜樹

32 サニブラウン・アブデル・ハナン

49 前田一翔

53 前田陽輝