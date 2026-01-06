今日の運勢は？ ★2026年1月7日（水）12星座占いランキング！ 第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月7日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月7日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？感情が安定して、親しみやすい雰囲気が出てくるようです。今日は、家族や友人との時間を大切に過ごしましょう。自然の美しさを求めたり、美味しい食事をするなど五感を満たすと◎感受性が強まり、自己表現が活発になりそう。自分らしさを大切にしながら、自己ケアをするのもアリ。日常で感じていた不便なことを、効率的に改善していくアイデアもわいてくるようです。冒険心や探究心が高まるようです。このエネルギーを活かせるようなことを行ってみましょう。短期的な目標を決めるのも◎目標が定まると勉強や仕事などもはかどるようです。パートナーや親しい間柄の人との絆が深まりそう。相手の想いなどを受け止める場合もありそうですが、穏やかに話し合うことができることでしょう。普段とは違う、ロマンチックなデートをするのもおすすめ。今日は、気分転換をすることができそうです。近所を散歩したりドライブをしたりしてもOK。懐かしい場所を訪れれば、感情も浄化されることでしょう。料理やお菓子作りをして誰かに振る舞うとさらに運気アップ。信頼できる友人やコミュニティメンバーと本音の会話ができそう。秘密を共有したり、お互いの悩みを深く掘り下げたりする場合もありそうです。共通の目標などができると、励みになることでしょう。お気に入りのレストランで食事をしたり、普段よりもちょっと贅沢な時間を過ごしたりすると満足できそう。心や身体が満たされると、自分の才能を活かした仕事やクリエイティブな活動を頑張れるようです。家族と対面や電話などでおしゃべりできると、リラックスできそう。昔話や日常の話題を共有すると心が温かくなるようです。家族の写真を整理して、お気に入りのものを部屋に飾るのもおすすめ。美意識が高まっているようです。今日はとくに内面を磨くようなことを意識的に行ってみると良いでしょう。美しい映像を観たり、絵画を鑑賞してみるのもあり。夢日記などをつけて感情の整理をすると心も落ち着きそう。感情が高揚しやすく、プレッシャーなども感じやすいかも。このような日は、頑張りすぎず、今できる一歩に集中してみると良いかも。上司や尊敬している先輩に話を聞いてもらうのもアリ。ペットのお散歩やウォーキングなどで、感情を落ち着かせる時間を持つと◎今日はせっかちになりやすいようなので、休憩を挟んで過労を防ぐのも大事。頭部のマッサージなども行うと良いでしょう。今日は、感情が散漫になりやすいかも。散歩や簡単な運動などで気分転換をしてみましょう。不安や疲れを感じたら、ゆったりした音楽などを聞きながら瞑想をしてみるのも◎過去を整理し、不要なものがあれば手放すようにしましょう。新しいサイクルに向かうための準備を行うタイミングです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/column/14805.htmlオンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/