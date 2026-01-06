◆ 最多勝右腕にトレード移籍の可能性

ミルウォーキー・ブリュワーズのフレディ・ペラルタ投手（29）に対し、ロサンゼルス・ドジャースら複数球団がトレード獲得に興味を示しているようだ。現地時間5日、『ジ・アスレチック』が報じている。

ペラルタはブリュワーズと2020年に7年総額3000万ドルの延長契約を結び、今季がその最終年。昨季のナ・リーグ最多勝に輝いた実績に加え、今季年俸800万ドルという手頃な価格から、ドジャースだけでなくヤンキースやメッツ、ブレーブス、レッドソックスなど複数球団の注目を集めているという。

一方で、地区3連覇中のブリュワーズがエース右腕を手放す動機は決して強くない。2023年オフには契約残り1年だったコービン・バーンズと引き換えにオリオールズから有望株2名とドラフト指名権を獲得しており、今回も同様の対価を要求すると見られている。

ドミニカ共和国出身のペラルタは2018年にMLBデビューを飾り、2023年から3年連続2桁勝利を挙げるなど通算70勝をマーク。昨季は33先発で17勝6敗、防御率2.70、176回2/3を投げて204奪三振とキャリアハイの好成績を収め、自身2度目のオールスターゲーム選出も果たした。