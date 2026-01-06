大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、大谷をはじめに豪華な先発陣を揃えている。既に頭数は揃っているようにも思えるが、ミルウォーキー・ブルワーズ所属のフレディ・ペラルタ投手をさらに加え入れる可能性があるかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

現在29歳のペラルタは2025年シーズン、33登板、17勝6敗、防御率2.70といった数字を残したエース右腕。2020年2月に結んだ5年1550万ドル＋球団オプション2年という契約の満了が迫っているため、ブルワーズ側がどのような動きを見せるか注目されている。

[sp_ad]

同メディアは「ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者とウィル・サモン記者は、ペラルタへの関心に関する最新情報を報じた」としつつ、「ペラルタとの交渉が本格的に再開されようとしている。ニューヨークの両球団、ロサンゼルス・ドジャース、アトランタ・ブレーブス、ボストン・レッドソックスが関心を示している」という両記者の見解を紹介。

続けて、「両記者はペラルタ獲得には即戦力の先発を含め、相当な見返りをブルワーズに提示する必要があると予想している。ドジャースはエメ・シーハンのような若手先発を豊富に擁する数少ないチームの一つで、彼は既にメジャーで十分に戦える実力を証明している。先発の豊富さは、チームが大型補強のためにその一部をトレードする理由となり、シーハンがパッケージに含まれる可能性もある」と指摘している。

【関連記事】

【了】