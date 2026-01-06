岡本和真が“滑り台”から登場！　ブルージェイズ公式Xがサプライズ動画公開

MLBのトロント・ブルージェイズが5日（日本時間6日）、球団の公式Xを更新。入団が決まった岡本和真が滑り台からサプライズ登場する動画をポストした。



ブルージェイズは公式Xに、「サプライズ！岡本和真参上！ Kazuma Okamoto is here」とポスト。



トンネル状の滑り台から、岡本が滑り降りて登場し、周りを見回しながら両腕を上げてガッツポーズする様子が映った動画を共有した。



岡本は読売ジャイアンツで11年間プレー。通算1074試合出場で、打率.277、248本塁打、717打点の成績を残した。今季は怪我の影響もあり69試合の出場だったが、打率.327、15本塁打、49打点、OPS1.014をマークし、打撃健在を示していた。



新天地となるブルージェイズはアメリカンリーグ東地区を今季94勝68敗で制し、ワールドシリーズまで進出した強豪。あと一歩で逃した世界一の栄誉に向け、日本屈指のスラッガー獲得に踏み切った。



注目の入団会見は6日（同7日）、ブルージェイズの本拠地であるロジャーズ・センターで行われる予定だ。











サプライズ！岡本和真参上！



Kazuma Okamoto is here 🙌

