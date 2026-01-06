スペイン大手紙『マルカ』が選出するラ・リーガ第18節のベストイレブンに、MF久保建英が名を連ねた。

ラ・リーガ第18節が2日から4日にかけて各地で行われ、スペイン大手紙『マルカ』が週間ベストイレブンを決定。レアル・ソシエダに所属するMF久保建英は、ペッレグリーノ・マタラッツォ新監督の初陣となったアトレティコ・マドリード戦で、FWゴンサロ・ゲデスの同点弾をアウトサイドパスでアシスト。最終的に1－1と勝利には至らなかったが、好パフォーマンスを発揮（実際にこの試合のMOTMに選出）したことが評価される形となった。

そのほか、“バルセロナ・ダービー”に勝利したバルセロナから、好守連発のGKジョアン・ガルシアと2アシストのMFフェルミン・ロペス、新年最初の試合をマニータで飾ったレアル・マドリードからは、ハットトリック達成のFWゴンサロ・ガルシアら4名がメンバー入りを果たした。また、後半アディショナルタイムに劇的同点弾を決めたMFマウロ・アランバリ（ヘタフェ）や、ドブレーテの活躍を見せたFWボルハ・イグレシアス（セルタ）なども選出されている。



今節ベストイレブンは以下の通り。

▼GK

ジョアン・ガルシア（バルセロナ）

▼DF

フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード）

ラウール・アセンシオ（レアル・マドリード）

マティアス・モレノ（レバンテ）

フラン・ガルシア（レアル・マドリード）

▼MF

久保建英（レアル・ソシエダ）

マウロ・アランバリ（ヘタフェ）

フェルミン・ロペス（バルセロナ）

▼FW

ボルハ・イグレシアス（セルタ）

ゴンサロ・ガルシア（レアル・マドリード）

ルーカス・ボジェ（アラベス）

【妙技】久保建英がアシストを記録



