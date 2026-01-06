京都サンガF.C.は6日、2026シーズンのトップチーム編成とともに選手の背番号を発表した。

就任5年目を迎えた曺貴裁監督のもと、昨シーズンの明治安田J1リーグをクラブ史上最高の3位で終えた京都。さらなる飛躍を期す明治安田J1百年構想リーグ、そして2026－27シーズンに向けて、今オフには湘南ベルマーレからMF平岡太陽、トゥラン・トヴズIK（アゼルバイジャン）からFWアレックス・ソウザ、アビスパ福岡からGK村上昌謙らが新加入。また、MFジョアン・ペドロとMF齊藤未月は期限付き移籍から完全移籍への移行が発表されている。

背番号については、昨シーズン加入した下部組織出身のMF奥川雅也が「29」から「7」に変更。これまで「7」はマインツへ期限付き移籍中のMF川﨑颯太が背負っていた。新加入組では平岡が「16」、アレックス・ソウザが「17」、村上が「94」などとなっている。背番号一覧は以下の通り。

1 太田岳志

2 福田心之助

3 麻田将吾

4 松田佳大

5 アピアタウィア久

6 ジョアン・ペドロ

7 奥川雅也

8 米本拓司

9 ラファエル・エリアス

10 福岡慎平

11 マルコ・トゥーリオ

14 原大智

15 永田倖大

16 平岡大陽

17 アレックス・ソウザ

18 松田天馬

21 圍謙太朗

22 須貝英大

25 尹星俊

29 酒井滉生

30 飯田陸斗

32 齊藤未月

36 ファンティーニ燦

39 平戸太貴

40 石田侑資

44 佐藤響

48 中野瑠馬

50 鈴木義宜

77 新井晴樹

88 グスタボ・バヘット

93 長沢駿

94 村上昌謙

99 本田風智