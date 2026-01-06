中日ドラゴンズは6日、新外国人選手としてミゲル・サノー内野手を獲得したことを発表した。

サノーは、ドミニカ共和国出身の32歳。196cm、126kgの巨体を誇る、右投げ右打ちのスラッガーだ。

2015年にミネソタ・ツインズでメジャーデビューし、同年は80試合出場で18本塁打を放った。その後は長くツインズの主軸打者として活躍し、2019年はキャリアハイの34本塁打、79打点をマークした。

2022年から怪我などの影響により出場機会が減少。2023年はメジャー出場がなく、2024年はロサンゼルス・エンゼルスでプレーしたが、28試合出場で打率.205、2本塁打、6打点に終わっていた。

それでもメジャー9シーズンの通算成績は、722試合出場で打率.233、164本塁打、424打点、OPS.801を誇る。長距離砲としての実績は十分で、中日では主砲としての活躍が期待される。

中日は昨季、チーム総得点がリーグ最下位の403と、深刻な得点力不足に苦しんだ。チーム本塁打数もリーグ5位の83本にとどまっており、サノーの加入は上位進出に向け、大きな補強となったといえるだろう。

●入団にあたってのサノーのコメントは以下の通り。

「中日ドラゴンズと契約することができ、とてもワクワクしています。また、私のことを信じ、このようなチャンスを頂けたことに感謝します。日本の野球に慣れ、チームメートと力を合わせ、ドラゴンズ90周年の記念の年に優勝できるよう、私の持っているすべてを出してチームの勝利に貢献します。ファンの皆さん、よろしくお願いします」

