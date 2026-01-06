ジェフユナイテッド千葉は6日、DF米倉恒貴との契約を更新したことを発表した。

米倉は1988年5月17日生まれの現在37歳で、2007年に千葉に入団しプロキャリアをスタートさせた。2014年に加入したガンバ大阪では3冠達成などに大きく貢献し、2019年夏に古巣である千葉に復帰。クラブでの通算成績は公式戦286試合出場34ゴール28アシストとなっている。

昨シーズンは明治安田J2リーグで11試合、J1参入プレーオフで1試合に出場。チームはJ1参入プレーオフを勝ち抜き、17年ぶりのJ1リーグ復帰を決めた。

“J1復帰元年”も引き続き千葉の一員としてプレーすることとなった米倉は、クラブ公式サイトを通じて次のようにコメントしている。

「昨年は僕のサッカー人生の中で本当に最高の瞬間を経験することができました！ あのスタジアム全体が1つになった最高の瞬間を一生忘れることはありません。本当にありがとうございました！ 今年からジェフの新しい挑戦が始まります。そこに選手として関われることを誇りに思います！ まだまだ選手として結果を出せるよう、更なる進化を求めて、全力で頑張ります！ ジェフの新たな歴史をみんなで作り上げていきましょう」