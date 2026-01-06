MLBは5日（日本時間6日）、公式Xを更新。ヒューストン・アストロズへの入団が決まった今井達也投手が、本拠地ダイキン・パークで入団会見を行った模様をポストした。



5日（同6日）、アストロズの本拠地であるダイキン・パークで、今井の入団会見が行われた。代理人を務めるスコット・ボラス氏、アストロズのジム・クレイン・オーナー、ダナ・ブラウンGMらが出席した。



チームカラーであるオレンジ色のネクタイを締めた今井は、「What’s up? H-Town（ヒューストンのみんな、元気かい？）」と英語で挨拶を披露。



冒頭で笑いを掴むと、「I’m Tatsuya Imai. I’m ready to chase the World Chapmpionship. Let’s go Houston！ Thank you so much.（今井達也です。ワールドチャンピオンを目指す準備ができています。レッツゴー、ヒューストン。本当にありがとう）」と決意を英語で続け、場内は拍手に包まれた。



今井は2023年から3年連続2桁勝利をマークし、埼玉西武ライオンズのエースの座を確立。2024年は187者三振を奪い、最多奪三振のタイトルを獲得した。



昨季は24試合に登板して10勝5敗、防御率1.92、178奪三振。リーグ最多の3完封を記録し、1イニング当たり何人の出塁を許したかを示す指標であるWHIPは、リーグ最高の0.89をマークした。



並外れた安定感と奪三振能力を武器とする、日本最高峰の本格派右腕がメジャーに上陸する。1年目からの先発ローテーション入りと快投を期待したい。











