「有利に見えたが」岡本和真争奪戦で土壇場参入チームに屈す！？　最有力…

29歳の岡本和真内野手は今オフ、期限ぎりぎりの4日（日本時間5日）にトロント・ブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億2000万円）の契約を結んだ。最有力候補のピッツバーグ・パイレーツが獲得を逃す結果になったと、米メディア『ラム・バンター』が報じている。

岡本は読売ジャイアンツからポスティング公示され、複数のMLB球団から興味を示された。

中でもパイレーツは積極的に動き、何度かオンライン会議を行うなどしてアピールを続けた。

しかし、土壇場でブルージェイズが争奪戦に参戦すると、そのまま契約締結まで進めている。

同メディアによると「不思議な感じだが、パイレーツは有利な位置にいるように見えた。

パイレーツ、サンディエゴ・パドレス、ロサンゼルス・エンゼルスの3チームによる争いになる中、パドレスはオーナーシップの混乱があり、彼らがどれだけの資金を投じられるのかは疑問だった。

さらに近年のエンゼルスの機能不全は、パイレーツを有能に見せかけることもあった」という。

ボストン・レッドソックスやシアトル・マリナーズの名前も挙がったが、ブルージェイズに関しては最近まで噂に浮上することはなかった。

だが、急に現れて、すかさず契約をまとめたことで、同紙は「パイレーツにとっては恐ろしい話だ」と見ている。

ブルージェイズはロサンゼルス・ドジャースとワールドシリーズ制覇を争ったチームであり、資金力もある。

小規模球団のパイレーツにとっては、勝ち目のない戦いになってしまったのかもしれない。

