中日ドラゴンズは5日、サカナクションのヴォーカリスト＆ギターリスト・山口一郎氏が、ドラゴンズ90周年広報アンバサダーに就任したことを発表した。

中日は今年で球団創設90周年の節目を迎える。山口氏は熱狂的なドラゴンズファンとして知られ、今後は広報アンバサダーとして球団のあらゆる情報発信などに携わる見込みだ。

5日、名古屋市内の球団事務所で委嘱式が行われ、山口氏は中日の加藤宏幸代表取締役社長から委嘱状を受け取った。

山口氏は委嘱式での会見で、「今回90周年広報アンバサダーに就任しました山口一郎と申します。私の父が岐阜出身、その父の影響でドラゴンズファンになったのは星野監督の時代、そこからずっと今までドラゴンズを熱く応援させていただいておりました」と力強く切り出し、次のように熱く意気込みを語った。

「自分はミュージシャンで、こういった形でアンバサダーをしていくこととなりましたが、ファンとして一番球団に近づいたと、そういった気持ちで、ドラゴンズに対してファンの目線からどういった形で応援できるのか真剣に考え、今のドラゴンズ、順位であり、状況みたいなものを冷静に捉えつつ、里崎チャンネルでは里崎さんが順位を1位に予想しておりましたが、それにおごることなく、ドラゴンズが勝ち上がっていくために、ファンとしてできることを積極的に発信していけたらなと思っております。現状いくつかできるアイデアなどを提案させていただいております、ミュージシャンであるということとドラゴンズファンであるということを自分の人生の中で並列に並べ、命をかけてこの任を務めたいと思っております、皆さまよろしくお願いいたします」

昨季の4位からの飛躍を期すチームに、心強い援軍が加わった。

