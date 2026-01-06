リヴァプールに所属するイタリア代表FWフェデリコ・キエーザに古巣復帰の可能性が浮上しているようだ。5日、『ガゼッタ・デロ・スポルト』や『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』など複数のイタリアメディアが伝えている。

報道によると、ユヴェントスがキエーザの獲得を検討しており、すでに代理人と連絡を取り合っているとのこと。ルチアーノ・スパレッティ監督のもとで再出発した名門は今冬の移籍市場で少なくとも1人のウイング（WG）を補強したいと考えており、リヴァプールで出場機会が限られているキエーザのレンタルが現実的な選択肢となっているようだ。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、ユヴェントスが今冬の獲得の可能性を模索するべく、選手側と正式にコンタクトを取っていると指摘。キエーザ本人も今月中に古巣へ復帰する意向を示しているという。

なお、リヴァプールは現時点でキエーザのレンタルを検討しておらず、完全移籍でのみ放出に踏み切る可能性がある模様。ユヴェントスとの合意の目処が立ったとしても、エジプト代表FWモハメド・サラーがアフリカネイションズカップ2025に参戦していることに加え、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクが負傷離脱を余儀なくされていることから、移籍成立は今月後半になる可能性が高いと報じられている。

現在28歳のキエーザは2016－17シーズンにフィオレンティーナでプロデビューを飾り、2020年10月にユヴェントスへレンタル加入。2年後には完全移籍への移行が発表され、公式戦通算131試合出場32ゴール24アシストという成績を残した。2024年夏にはリヴァプールへ移籍したものの、アルネ・スロット監督率いるチームで主力定着とはならず。今シーズンはここまで公式戦20試合に出場し2ゴール3アシストをマークしているが、先発起用は3試合に留まっている。