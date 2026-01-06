マンチェスター・シティは5日、クロアチア代表DFヨシュコ・グヴァルディオールの負傷について発表した。

現地時間4日に行われたプレミアリーグ第20節チェルシー戦（1－1△）に先発出場したグヴァルディオールだが、接触プレーで右脚を痛め後半開始早々の51分に途中交代。チームスタッフの肩を借りてピッチを去り、試合後にはジョゼップ・グアルディオラ監督が「明日にならないと分からないが、状態は良くないようだ」と言及するなど、状態が心配されていた。

クラブの発表によると、グヴァルディオールは右脚の脛骨骨折と診断され、今週後半には手術を受ける予定とのこと。負傷の全容を把握するための検査が続いており、全治期間は明かされていない。イギリスメディア『スカイスポーツ』も離脱期間は現時点で不明と報じている。

チェルシー戦ではポルトガル代表DFルベン・ディアスも負傷交代。イングランド代表DFジョン・ストーンズもハムストリングの負傷によって先月から戦列を離れており、センターバック（CB）が手薄な状態となっている。マンチェスター・シティはワトフォードへレンタル移籍中だったU－21イングランド代表DFマックス・アレインを呼び戻しているが、R・ディアスの状態次第では来夏に予定されていたCBの補強を今冬に前倒しする可能性があるようだ。

獲得候補として名前が挙がっているのがクリスタル・パレスに所属するイングランド代表DFマルク・グエイで、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、すでに交渉がスタートしているという。なお、現行契約が6月末で満了となる同選手に対しては、リヴァプールやバイエルン、バルセロナも関心を寄せている模様だ。